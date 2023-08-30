G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi

Hindistan'da yetkililer, G20 Liderler Zirvesi'nde maymun saldırılarını önlemek üzere harekete geçti.

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G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi

Hindistan’da, 9-10 Eylül’de yapılacak G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi’de maymunları ziyaretçilerden ve zirve sırasında kullanılacak mekanlardan uzak tutmak için bazı önlemler alındı.

BBC’nin haberine göre, yerel yetkililer, G20 zirvesi sırasında maymunların ziyaretçilere ve zirvede yararlanılacak mekanlara zarar vermesinin önüne geçmek için planlamalar yaptı.

Önlemlerden birinin maymunları korkutmak için “gri langur” maymunlarının gerçek boyutlardaki karton kesimlerinin hazırlanması olduğunu belirten yetkililer, kartonların zirveye katılacak delegelerin kalacağı otellerin yanı sıra maymunların sık sık görüldüğü yerlere asılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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