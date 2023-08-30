Kütahya'da orman yangını: Müdahale ediliyor
Kütahya merkeze yaklaşık 20 km uzaklıkta çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kütahya'da, kent merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçağın gönderildiği yangın bölgesine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 33 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.
Ormanda yükselen dumanlar, kent merkezinden de görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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