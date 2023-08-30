Kütahya'da orman yangını: Müdahale ediliyor

Kütahya merkeze yaklaşık 20 km uzaklıkta çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kütahya'da, kent merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçağın gönderildiği yangın bölgesine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 33 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

Ormanda yükselen dumanlar, kent merkezinden de görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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