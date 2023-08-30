İstanbul Boğazı’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Boğazı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ‘İstmarin Kupası’ yelkenli yarışı düzenlendi. Dron ile havadan görüntülenen yarış kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan yarış nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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İspark, Tayk ve Moda Deniz Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yelkenli yarışı düzenlendi. Onlarca yelkenli teknenin katıldığı İstmarin Kupası yelkenli yarışı, Kuruçeşme önünden başladı.

Yelkenciler Kuruçeşme’den başladıkları yarışı, Beykoz şamandırasını döndükten sonra İstinye üzerinden tekrar Kuruçeşme’ye ulaşarak tamamlayacak.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına İstanbul Boğazı’nın mavi sularına yelken açan sporcular ve yelkenleri dron ile havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı üzerinde ilerleyen yelkenliler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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