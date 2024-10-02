Freni Tutmayan Kamyon Şarampole Devrildi

Amasya'da Yağmur köyü yolunda sabah saatlerinde Selami Şahin (52) yönetimindeki, Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü’ne ait hafriyat yüklü kamyon, freni tutmayınca yokuşta kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şahin yaralanırken, bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selami Şahin, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA