Firari Hükümlü Bazanın Altından Çıktı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, bazanın altında yakalandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.G'nin Taşova ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü saklandığı bazanın altında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA