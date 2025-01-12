Kırklareli Kar Altında: Araçlar Sınırda Mahsur Kaldı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda bazı araçlar mahsur kaldı

Kırklareli Kar Altında: Araçlar Sınırda Mahsur Kaldı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.

Kar yağışı nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araçlar kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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