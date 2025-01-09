Suç Makinesi Firari Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl içerisinde ‘Yağma’, ‘Güveni kötüye kullanma’, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘Konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘Evden hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ olmak üzere toplam 6 suça karıyan firari şüpheli Alparslan T.’nin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Çiçek Sokak’taki evde yakaladı. İkamette yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 15 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Bu arada, şüpheli hakkında ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan da 4 yıl kesinleşmiş cezası olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA