Güvenlik Halatı Hayatını Kurtardı

Adana'da bir işçi, inşaatın dış cephesinde bakım ve onarım çalışması yaparken, asansörün devrilmesi sonucu güvenlik halatında asılı kaldı. İşçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karaafat Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde bakım ve onarım çalışması yapan işçiyi taşıyan asansör, 4-5 katları arasındayken bilinmeyen nedenle devrildi. Emniyet kemeri ve güvenlik halatı takılı olan işçi, havada asılı kalıp düşmekten kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçinin düşme olasılığına karşı yere atlama yatağı hazırladı. İtfaiye aracının merdiveniyle ulaşılan işçi, kurtarıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA