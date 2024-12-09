Fenerbahçe'nin Avrupa Maçının Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Atletic Bilbao ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmaya Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto atandı.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Maçının Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında Fenerbahçe, İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 18.30'da oynanacak mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Antoni Bandic olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. Yardımcı VAR olarak da Michael Fabbri görev alacak.

Kaynak: İHA

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