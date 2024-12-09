Bakan Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların her alanda yanlarında olduklarına dikkat çekti.

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Bakan Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Bakan Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatırıldı - Resim : 1

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda Aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

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Mahinur Özdemir Göktaş Yaşlı aylığı
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