Asgari Ücret Zammı Öncesi Bakan Işıkhan'dan Son Dakika Açıklaması! 'Asla' Diyerek Uyardı

Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yarın 2025 yılı asgari ücret rakamını belirlemek için masaya oturacak. Yeni asgari ücret zammı ay sonunda belirlenecek ancak fahiş fiyat fırsatçıları tüm uyarılara rağmen ürün fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak 11 ilde 21 ekmeklik un üreten firmaya yaptırım uygulanacağı Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin asgari ücret ilk toplantısı öncesinde kritik bir mesaj verdi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

BAKANLIK'TAN NET UYARI GELMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan, maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp, fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamaların hiç tereddütsüz yapılacağını açıklamıştı.