Asgari Ücret Zammı Öncesi Bakan Işıkhan'dan Son Dakika Açıklaması! 'Asla' Diyerek Uyardı

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Asgari Ücret Zammı Öncesi Bakan Işıkhan'dan Son Dakika Açıklaması! 'Asla' Diyerek Uyardı

Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yarın 2025 yılı asgari ücret rakamını belirlemek için masaya oturacak. Yeni asgari ücret zammı ay sonunda belirlenecek ancak fahiş fiyat fırsatçıları tüm uyarılara rağmen ürün fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak 11 ilde 21 ekmeklik un üreten firmaya yaptırım uygulanacağı Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin asgari ücret ilk toplantısı öncesinde kritik bir mesaj verdi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

BAKANLIK'TAN NET UYARI GELMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan, maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp, fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamaların hiç tereddütsüz yapılacağını açıklamıştı.

Asgari Ücret Öncesi ‘Fiyatları Artırmayın’ Uyarısını Dikkate Almadılar! Ekmeklik Una Zam Pahalıya Patladı: 11 İlde 21 Fabrikaya YaptırımAsgari Ücret Öncesi ‘Fiyatları Artırmayın’ Uyarısını Dikkate Almadılar! Ekmeklik Una Zam Pahalıya Patladı: 11 İlde 21 Fabrikaya YaptırımEkonomi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Maalesef' Diyerek Açıkladı: Asgari Ücret Toplantısını Terk Edecekler! Zam Şimdiden Belli OlduSGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Maalesef' Diyerek Açıkladı: Asgari Ücret Toplantısını Terk Edecekler! Zam Şimdiden Belli OlduEkonomi

ASGARİ ÜCRET Tespit Komisyonu Toplantısı SON DAKİKA | TÜRK-İŞ, TİSK ve Hükümetin Cebindeki Rakamlar Ortaya Çıktı! Yıllar Önceki O Uygulama Geri GelebilirASGARİ ÜCRET Tespit Komisyonu Toplantısı SON DAKİKA | TÜRK-İŞ, TİSK ve Hükümetin Cebindeki Rakamlar Ortaya Çıktı! Yıllar Önceki O Uygulama Geri GelebilirEkonomi

Etiketler
Asgari Ücret
Son Güncelleme:
Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı
15 Günlük Süre İptal Edildi: İkinci El Araba Almak İsteyenler Dikkat, Noterde Düzen Sil Baştan! O Paralar İade Edilebilecek İkinci El Araç Satışında Noterde Düzen Sil Baştan!
NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz
Emsal Karar Var ÖTV İndirimi Yok! Gündem Olan ‘Hibrit Araç’ İddiası: Listelerde Yüzde 80 Vergi İle Yola Devam! ‘Dava Açan Kazanır Ama…’ Yüzde 80 Vergi İle Yola Devam! ‘Dava Açan Kazanır Ama…’