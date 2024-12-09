Borsada 'Suriye' Rüzgarı! İnşaat, Çimento ve Demir Çelik Hisselerinde Yükseliş

Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı. Haftasonu Suriye'de Beşşar Esad'ın Şam'ı terketmesiyle 61 yıllık Baas rejimi yıkılmış oldu. Uzmanlara göre sırada Suriye'nin yeniden inşaası var. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ülkede altyapının yüzde 40'ı 10 yıldan uzun süren iç savaşta yok oldu.

Birleşmiş Milletler'in tahminine göre Suriye'nin yeniden inşaası için 400 milyar dolar para gerekiyor. Ankara'nın muhalifleri desteklemesi nedeniyle yeniden inşa sürecinde Türk şirketlerin de büyük pay alacağı düşüncesi hakim.

Piyasa bu fikri şimdiden fiyatlamaya başladı. Borsa'daki inşaat endeksi güne yüzde 5'in üzerinde yükselişme başladı.

En çok değer kazanan hisselere bakıldığında çimento, inşaat, demir-çelik ve inşaat yan sanayi hisselerinin artışı görülüyor.

Kaynak: AA