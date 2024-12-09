AKP'li İsimden Çok Tartışılacak Sözler: 'Netanyahu'nun Değil Esad'ın Yanında Olanlar...' Diye Başladı Hızını Alamadı
Suriye'de Esad'ın düşmesiyle yaşananlar gündemden düşmezken eski AKP'li vekil Metiner'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Hızını alamayan Metiner, "Netanyahu’nun değil Esed’ın safında olmayı onur sayan içimizdeki Esedciler, sizler de iğrençsiniz!" dedi.
Suriye’de cihatçı militanların Şam’ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmesi tüm dünyanın gündeminde yerini korurken, eski AKP’li milletvekili Mehmet Metiner’den şoke eden açıklamalar geldi.
Metiner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Netanyahu’nun değil Esed’ın safında olmayı onur sayan içimizdeki Esedciler, sizler de iğrençsiniz! Bir daha sakın ağzınıza demokrasi ve insan hakları kelimelerini almayasınız!" dedi.
Sosyal medya hesabından Esad’a bağlı askerlerin Suriyeli bir kişiye işkence yaptığı görüntüleri paylaşırken, akıllarda soru işareti yaratan bir not düştü.
Şimdi hesap vereceksiniz ey aşağılık işkenceciler!— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 9, 2024
Netanyahu’nun değil Esed’in safında olmayı onur sayan içimizdeki Esedçiler sizler de iğrençsiniz!
Bir daha sakın ağzınıza demokrasi ve insan hakları kelimelerini almayasanız! https://t.co/dxCeSfjfWh
Metiner, paylaşımında şunları söyledi:
“Şimdi hesap vereceksiniz ey aşağılık işkenceciler! Netanyahu’nun değil Esed’in safında olmayı onur sayan Esedçiler sizler de iğrençsiniz!. Bir daha sakın ağzınıza demokrasi ve insan hakları kelimelerini almayasınız!”