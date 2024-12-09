Bagaj Ücreti Kavgasında Kan Aktı, Şoför Üç Kişiyi Bıçakladı

İstanbul Esenler Otogarından Tekirdağ Kapaklı’ya gelen A.H.S. ve ailesiyle otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. arasında fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma çıktı. A.H.S., durumu Kapaklı Otogarında kendilerini bekleyen yakınlarına iletti. Otobüs Kapaklı Otogarına geldiğinde A.H.S.’nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.

BİRİ AĞIR ÜÇ YARALI

Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S’yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

BABA OĞUL GÖZALTINDA

Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA