Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme: 4 Şüpheliden Biri Tutuklandı

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Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015’te Trabzon’un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 11 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yeni HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı. Analizlerden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 4 şüpheli, 4 gün önce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ö., E.A., H.H. ve Ö.E. bugün Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇLAMASI

Şüphelilerin nöbetçi savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık, Y.Ö., E.A., H.H. ve Ö.E.’yi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimliğin değerlendirmesinin ardından Y.Ö. hakkında tutuklama kararı verildi. H.H., E.A. ve Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, 4 Nisan 2015’te Trabzon’un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran yaralanmış, takım otobüsünün saldırıya uğraması Türk futbolunda büyük yankı uyandırmıştı.