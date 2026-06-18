Fatma Nur Öğretmenin Katil Zanlısına Ceza Yağdı: 37 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

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İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki F.S.B., 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık F.S.B'nin Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISIN ÇIKTI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler izleyici olarak yer aldı.

SAVCI CEZA VE TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından okul içerisinde çeşitli öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılarda bulunduğunu belirterek F.S.B'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA YAŞ ENGELİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık F.S.B'nin Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme, sanık F.S.B'yi diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, M.A'ya yönelik 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olayda kullanılan bıçağın müsaderesine hükmeden heyet, bazı dijital materyallerin ise dosyada delil olarak saklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B., 2 Mart 2026’da öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaralamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik kurtarılamamıştı. Saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

126 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede sanık F.S.B'nin, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: DHA