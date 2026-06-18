Özgür Özel ve 11 Milletvekili Hakkında 14 Ayrı Fezleke TBMM'de

TBMM Başkanlığı'na Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

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Özgür Özel ve 11 Milletvekili Hakkında 14 Ayrı Fezleke TBMM'de
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

FEZLEKELER KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

İŞTE O VEKİLLER

Karma komisyona, CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları sevk edildi.

ÖZEL HAKKINDA 2 AYRI DOSYA

Özel ve Sarıgül'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Özgür Özel TBMM Dokunulmazlık CHP İYİ Parti Türkiye İşçi Partisi - TİP
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