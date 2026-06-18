Marmaris'te Orman Yangını

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Marmaris ilçesi Löngöz mevkisindeki ormana, saat 17.30 sıralarında yıldırım düştü, ardından yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbarla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede çok sayıda hava ve kara ekibiyle müdahale başlatılırken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA