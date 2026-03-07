Fatma Nur Öğretmen Cinayetinde 2 İsim Görevden Uzaklaştırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy’de 2 Mart’ta Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 11. sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmenler Fatma Nur Çelik (52) ve Zeynep A. ile 9. sınıf öğrencisi Salih K. (15)’yı bıçakladı. Ağır yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası başlatılan idari soruşturmada Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ve Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA