Anneye Son Sarılış... Fatma Nur Öğretmen Gözyaşlarıya Uğurlandı

İstanbul Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 Mart’ta meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik (44), memleketi Konya’da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çelik’in cenazesi, Parsana Büyük Camii’nin önüne getirildi. Oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılarak vedalaşırken, annesi Rukiye Çelik de güçlükle ayakta durabildi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, MEB yetkilileri, kent protokolü, aile fertleri ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Fatma Nur Çelik, Musalla Mezarlığı’nda defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Çekmeköy’deki lisede 17 yaşındaki öğrenci F.S.B. tarafından gerçekleştirildi. Şüpheli, öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Zeynep A. (52) ile 9. sınıf öğrencisi Salih K. (15)’yı bıçakladı. Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar hayati tehlike taşımıyor.

F.S.B.’nin okulun eski öğrencisi olduğu, şizofreni teşhisi konulduğu ve düzenli ilaç kullandığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı ifadesinde, "Yanımda hep bıçak taşırım. İlk bulduğum sınıfa girdim, rastgele bıçak salladım" demişti.