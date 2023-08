Fahrettin Koca: 'Gaziantep'te acil serviste görevli doktoru darp eden bir hasta yakını tutuklandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te bir hastanenin acil servisinde görevli olan bir doktorun hasta yakını olan 20 kişi tarafından saldırıya uğraması olayına ilişkin açıklama yaptı.

Olaya karışan bir kişinin tutuklandığını duyuran Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“OLAY SEBEBİYLE 1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIR. DİĞER SALDIRGANLAR HAKKINDA ADLİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”

"Gaziantep’teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz. “

“BİR AN ÖNCE SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ETKİLİ BİR YASA DAHİL GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI”

TTB ise olay ile ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Toplumun her kesiminde, yaşamın her alanına giderek artan şiddet, sağlık ortamında da tırmanmaya devam ediyor. Hekimlik mesleğini değersizleştirmeye dönük siyasi söylemlerin yanı sıra her meslek grubunda karşımıza çıkabilecek suçların, hekimlerle ilgili olduğunda öne çıkarılması ve mesleği değersizleştirmeye yönelik bir dille haberleştirilmesi de sağlıkta şiddetin artmasında rol oynamaktadır.

Son olarak Gaziantep’te bir hastanenin acil servisinde görevli doktor ile iki hastane çalışanı, hasta yakını olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğradı.

Bir an önce sağlıkta şiddete karşı etkili bir yasa dahil gerekli düzenlemeler yapılmalı, toplumda şiddeti besleyen dilin sorumluları ortaya konmalı ve hekimlerin/sağlık emekçilerinin çalışma ortamları güvenli hale getirilmelidir.”