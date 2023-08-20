Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 110 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 5 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

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