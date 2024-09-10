Eylem Yapan Polonez İşçilerine Sert Müdahale: Emniyet Müdürü'nden 'Çocuğunuz İşe Giremez' Tehdidi

Haklarını alamadıkları için yaklaşık iki aydır İstanbul'un Çatalca ilçesindeki fabrika önünde direnen Polonez işçileri, dün kendileri yerine çalıştırılan taşeron işçilerin servisinin önünü kesince kolluk kuvvetlerinin darp ve tehdidine maruz kaldı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan işçileri çocukları ile tehdit ederek, “Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez” dedi. Turhan, işçileri "uyardığını" iddia ederken, işçiler ise emniyet müdürüne "Senin vicdanın buna el veriyor mu?" diyerek tepki gösterdi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Birgün'den Bilge Su Yıldırım'ın haberine göre; bu konuşmanın ardından işçiler polis müdahalesine uğrarken, polis ekiplerinin darp ettiği işçilerden 8’i ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 kadın işçi polis müdahalesi sırasında bayıldı. Yerdeyken darbedilen işçilerin 7’si hastanede yapılan müdahalelerin ardından taburcu olurken bir işçi baskıya gittiğimiz saatlerde tedbiren bir beyin cerrahının görmesi için hastanede kaldı.

'ÜRDÜNLÜ ŞİRKET İÇİN İŞÇİ DÖVÜYORLAR'

Yaşananlara tepki gösteren Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının firmaya sendikal hakları ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kestiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bizzat Çalışma Bakanlığının müfettişleri buraya geldi, teftiş yaptı, firmanın sendikal hakkı ihlal ettiğine hükmetti ve milyonlarca lira para cezası kesti. Devamında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu devletin polisi Bakanlığı dahi tanımayan Ürdünlü bir firma karşısında neden hakkını arayan işçiyi dövüyor?"