Domino's'tan İşten Atılan Polonez İşçilerine Destek: Firmayla Anlaşmayı Dondurdu

Domino’s Pizza, sendikaya üye oldukları için 145 işçiyi işten atan, 39 gündür sürenen direnişi kırmak için de her yola başvuran Polonez firmasından ürün almayı durdurdu.

İşçilerin fabrika önündeki nöbeti sürerken, Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Durdu, Domino’s Genel Müdürlüğü’ne gidip sorunları aktardıklarını belirterek şunları söyledi:

“O görüşmenin sonucunda bizden sonra burayla görüşme talebinde bulunuyorlar. Buraya yazı yazıyorlar. Burada görüşmeyi yapamıyorlar. Daha sonra bir hafta süre veriyorlar. Bir hafta sonra Domino’s, Polonez ile ilişkisini donduruyor.

Bu işçiler geri alınana kadar, bu sorun çözülene kadar Domino’s Pizza, Polonez’den ürün almayacağını açıkladı. Şu anda da zaten şirketle mahkemelik oldular. Biz de Tek Gıda-İş Sendikası ve Polonez işçileri olarak Domino’s’un göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz.

Domino’s’la beraber görüşme yaptığımızda yanımızda olan Türkiye İşçi Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Erkan Baş’a teşekkür ediyoruz. Biz birlikte hareket edersek, birlikte bu mücadeleye verirsek kazanamayacağımız hiçbir şey yoktur. Şimdi Domino’s’u ekarte ettik. Sıra Metro’da, Migros’ta, CarrefourSA’da.”

Kaynak: ANKA