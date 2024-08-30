'Kelepçeli İşkence'ye Adli ve İdari Soruşturma

Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'ın, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne götürülürken kendisine eşlik eden kolluk güçlerinin saatler süren eziyetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Kahraman'a 'kelepçeli işkence'yi eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından duyurdu.

Tepki çeken uygulama sonrası Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise idari soruşturma başlatıldı.

JANDARMA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Tayfun Kahraman'ın maruz bırakıldığı 'kelepçeli işkence'ye ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Kahraman'ın sevk ve tedavi işlemlerinin kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapıldığı iddia edilerek, iddialar yalanlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Çeşitli internet haber sitelerinde “Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele”

şeklinde haberler yer almıştır. Konunun daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda “Türkiye Cumhuriyeti Devletini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan hükümlü olarak bulunan Tayfun Kahraman 28.08.2024 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniğinde tedavisi yaptırılmak amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.

Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır. Muayene ve sevk faaliyeti süresince adı geçen hükümlünün kelepçesinin sıkılması ve tehdit edilmesi gibi bir olay yaşanmadığı gibi şahısla ilgili herhangi bir darp raporu da bulunmamaktadır.

Bahse konu haber ile ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir. Yapılan asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili olarak adli süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Gezi davasında İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de hükmü açıklamış, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası vermişti. Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay’la birlikte 25 Nisan 2022’den beri tutuklu.

Meriç Demir Kahraman, Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan eşi Tayfun Kahraman’ın sağlık kontrolüne giderken yaşadıklarına ilişkin açıklama yapmıştı. MS hastası eşinin rutin kontrole götürülürken 6,5 saat boyunca kelepçeli tutulduğunu söyleyen Meriç Demir Kahraman, “Kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi? Eşim, zarar gördüğünü söylediğinde inadına kelepçesini daha da sıkarak eziyet etmelerini ve bileklerinin yara içinde kalmasına yol açtıklarından haberiniz var mı?” diye sormuştu.

Meriç Demir Kahraman şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yasa ve mevzuat gereği, doktor muayenesinde kolluk güçlerinin bulunması yasak olduğu halde, doktorun ve Tayfun Kahraman’ın hukuku hatırlatıp çıkmalarını istemelerine rağmen muayenehaneden çıkmamalarını talimat alarak mı yaptılar?"

Eşine yapılan kötü muameleyle ilgili tutanak tutulmasının engellendiğini öne süren Meriç Demir Kahraman, “Toplumun bütün kesimlerinden Tayfun’un masumiyetine ilişkin açıklamalar gelirken böyle bir muameleyi, kime ve ne mesaj olarak anlamalıyız? Özgürlüğümüzü elimizden aldınız, hukuku çiğnediniz. Ama haysiyetimize dokundurmayız” diye yazmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem