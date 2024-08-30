Dün Ziyaret Etti, Bugün Tahliye Edildi: Özgür Özel'den 'Dilruba' Açıklaması

Bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, dün gece saatlerinde ailesinin ve avukatlarına haber verilmeden tahliye edildi. Dilruba'yı dün cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tahliye sonrası ilk açıklama geldi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi. Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir. Hiçbir yurttaşımızın ifadeleri ve düşünceleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmayacağı gerçek bir demokrasiyi biz kuracağız."

NE OLMUŞTU?

İzmir'deki bir sokak röportajında Instagram yasağını ve hükümetin politikalarını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından tutuklanmıştı.

İki farklı suçlama nedeniyle cezaevinde bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Dilruba Kayserilioğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verilmişti.

Mahkeme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itirazı ise reddetmişti. Cezaevine gönderilen Dilruba hakkında savcılık, oldukça hızlı bir iddianame yazdı ve iddianame kabul edilerek duruşma için 3 Eylül tarihi belirlenmişti.