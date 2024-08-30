Sokak Röportajındaki Sözleri Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Tahliye Edildi

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu dün gece saat 21.00 sıralarında serbest bırakıldı.

'KİMSEYE HABER VERİLMEDİ'

Dilruba'nın annesi Aysel Kayserilioğlu, kızının akşam saatlerinde kimseye haber verilmeden tahliye edildiğini anlattı.

Cumhuriyet'e konuşan anne şu ifadeleri kullandı:

"Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Kimsenin, ne avukatımızın ne bizim, kimsenin bilgisi yoktu. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı kalmışlar. Telefon yok, bir şey yok. Çocuğun elinde, bize ulaşamıyor falan. Bir şekilde ulaştı. Bir şekilde arkadaşlarını yolladım ve geldi.

Çocuğumu gördüğüm için çok mutluyum ama ben yalnız bir kadınım yalnız ve dul bir kadınım. O saatte çocuğumun salınması ne avukata ne bana haber verilmemesi üzdü beni. Cezaevinin dışına bırakmışlar, telefon yok, ulaşamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun telefonunu alıyor ve 'Anne beni saldılar acilen bana birini yolla’ dedi. Hemen arkadaşlarına ulaştım onlar aldı geldi o saatte. Eline bir çöp torbası vermişler, ‘Eşyalarını oraya koy’ demişler. Haber verseler en azından bavulla giderdik, çocuğumuzu toplardık. Elinde o torbayla, o şekilde geldi çocuğum."

NE OLMUŞTU?

İzmir'deki bir sokak röportajında Instagram yasağını ve hükümetin politikalarını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından tutuklanmıştı.

İki farklı suçlama nedeniyle cezaevinde bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Dilruba Kayserilioğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verilmişti.

Mahkeme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itirazı ise reddetmişti.

Cezaevine gönderilen Dilruba hakkında savcılık, oldukça hızlı bir iddianame yazdı ve iddianame kabul edilerek duruşma için 3 Eylül tarihi belirlendi.