AKP'li Özlem Zengin'den Dikkat Çeken 'Dilruba' Çıkışı: 'Tutuksuz Yargılanmalı'

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sokak röportajında iktidarı eleştiren ifadeleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

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AKP'li Özlem Zengin'den Dikkat Çeken 'Dilruba' Çıkışı: 'Tutuksuz Yargılanmalı'

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu için “Tutuksuz yargılansın. İlgili kişi belki ilk duruşmada serbest kalacaktır ama bence tutuksuz yargılanmalı” dedi.

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Zengin, sosyal medya platformlarının hukuki düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, sosyal medya ve diğer dijital mecraların mevcut mevzuatlarla yeterince kontrol edilemediğini ve bu durumun toplumsal düzeni olumsuz etkilediğini vurguladı.

'KURALSIZ ALANLAR OLAMAZ'

Zengin, “Sosyal medya mecraları, kuralsız alanlar olamaz. Burada kafama göre takılıp istediğime söverim gibi bir durum söz konusu olmamalı. Bu mecraların hukuki bir çerçeveye kavuşması gerekiyor” dedi. Özellikle Youtube ve Instagram gibi platformların, televizyon gibi düzenlemelere tabi olması gerektiğini belirten Zengin, “Bu mecralar hukuktan ve toplumsal düzenin korunmasına dair mevzuattan ari olamaz” ifadelerini kullandı.

'İHTİSAS MAHKEMELERİ KURMAK GEREKİYOR'

Açıklamasında, sosyal medyadaki hukuki boşlukları eleştiren Zengin, bu sorunların çözümü için ihtisas mahkemelerinin kurulmasını önerdi. Sosyal medya ve dijital uygulamalarla ilgili yargılama süreçlerinin yavaş ve yetersiz olduğunu belirten Zengin, “Belki de bu konuda ihtisas mahkemeleri kurmak gerekiyor. Bu sosyal medya habitatları hayatımızı rahatsızlığa doğru itiyor” diye konuştu.

Özlem Zengin, sosyal medyanın mevcut durumunun, toplumun değerleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. “Ortak değerler yaşadığımız toplumun bize verdiği değerlerdir. Bu nedenle hukukun ve yeni hukuk alanlarının inşa edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

'DİLRUBA TUTUKSUZ YARGILANSIN'

Son olarak, Zengin, bir kişinin yargılanması konusunda ise “Tutuksuz yargılansın. İlgili kişi belki ilk duruşmada serbest kalacaktır ama bence tutuksuz yargılanmalı” dedi.

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