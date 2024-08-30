23 İlde IŞİD Operasyonu: 119 Kişi Yakalandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 23 ilde düzenlenen "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli gözaltına alındı. Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik etti.

23 İlde IŞİD Operasyonu: 119 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde 5 günde terör örgütü IŞİD'e yönelik "Gürz-10" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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