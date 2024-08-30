Elazığ'da Operasyon: Çeşitli Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Elazığ’da polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. yaptığı 4 şüpheli tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Elazığ'da Operasyon: Çeşitli Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 97,88 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 24,39 gram Metamfetamin maddesi, 4.33 gram esrar maddesi, 5 adet Extacy hap ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 3’üne ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

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