İşten Çıkarıldı, Tazminatta Anlaşamayınca İş Yerine Kurşun Yağdırdı

İstanbul Sultanbeyli'de Adil Mahallesi, Bosna Bulvarı'nda akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan kasap dükkanında çalışan M.S.G. işten çıkarıldı. İş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayan M.S.G. akşam saatlerinde kasap dükkanına gelerek, iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan M.S.G. bir süre sonra uzun namlulu silahla geri geldi. İş yerine iş yerine gelerek, işyeri sahibiyle tartıştı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan M.S.G. uzun namlulu silahla geri gelip kurşun yağdırdı.

M.S.G. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA