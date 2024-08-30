TOGG Yönetimi Küskün! Sonu Devrim Arabaları Gibi Mi Olacak?

Türkiye, haziran ayında Çin'de üretilen araçlara ek yüzde 40 gümrük vergisi getirmiş; 5 Temmuz'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında ülkeye yatırım yapanlar bu vergiden muaf tutulmuştu.

Çin şirketi BYD, Mani­sa’da 1 milyar dolar tutarında bir yatırım yapma taahhüdü karşılığında 2024-2026 arasında,100 bin aracı Türkiye’ye gümrük­süz ihraç etme imtiyazına kavu­ştu. Bununla da kalmayıp, 2026 sonrasında Türkiye’de kurdu­ğu üretim tesisinden ihraç etti­ği araçların belli bir oranını Türkiye’ye gümrüksüz satma hakkına sahip oldu. Uzmanlar, çok basit bir hesapla 4 milyar do­lar civarında bir vergi gelirinden vazgeçildiğini iddia ediyorlar.

TOGG KÜSKÜN MÜ?

Nuray Babacan Gazete Pencere'deki köşe yazısında TOGG’un yönetiminin kendilerine darbe vuracak bu anlaşmadan dolayı bayağı içerlediğini belirtti.

Nuray Babacan'ın köşe yazısından öne çıkanlar şöyle:

"Hükümet, önce korumacı bir tavırla haziran ayında, Çin menşeli elektrikli araçlara ekstra vergi koydu. TOGG’u korumak için atılan adım olarak yorumlanan bu adım, sektörü yakından izleyenler tarafından abartılı bulundu.

Ama çok uzun sürmedi, bir ay sonra yasa düzenlemesiyle Çin otomobil devinin Türkiye’de avantajlı yatırım yapmasına olanak sağlayacak yasal düzenlemeye gidildi. TBMM tatile girmeden hemen önce yapılan yasal düzenlemeyle bu araçlarda özel tüketim vergisi, yüzde 80’den yüzde 30’a indirildi.

TOGG’DA HAYAL KIRIKLIĞI

Siyasi kulislerde, düzenlemenin en büyük etkisinin TOGG’a olacağı dile getiriliyor. TOGG konsorsiyumunu oluşturan gruplar, gümrüksüz satışla TOGG’a sağlam bir alternatif yaratıldığını, fiyat ve performans olarak rekabetin ortadan kalkacağını, bütün zorluklara rağmen başlattıkları bu çalışmanın baltalandığını iddia ediyorlar. TOGG ekibinin bu küskün ve mutsuz hali siyasi kulislere kadar ulaştı.

Elektrikli aracın geleceği ve gerekliliği tartışılmıyor ama hazirandan temmuza değişen kararlarda neyin etkili olduğu, TOGG hesaba katılmadan yapılan hamlenin arkasında kimin durduğu, avantaj sağlayanlar olup olmadığı tartışılıyor.

YARIM KALAN MASAL MI?

Hatta, BYD ile TOGG arasında iş birliği yapılabileceğini iddia edenler var. Ancak henüz emekleme aşamasında olan yerli elektrikli otomobilin böylesine güçlü bir yapı karşısında yok olma, yedek parça üreten yan sanayiye dönüşme endişesi taşıyanlar olduğunu da aktaralım. Bakalım TOGG, bu süreçten avantajlı mı çıkacak? Yoksa yanlış stratejiler nedeniyle yarım kalan bir masala mı dönüşecek?"