İstanbul'da Taksi Sorunu Çözülüyor mu? Uygulama Nasıl Olacak?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' teklifini oy birliğiyle kabul etti.

Hizmete girecek 2 bin 500 taksi yalnızca dijital taksi uygulamalarıyla hizmet vererek, yoldan yolcu alamayacak. Ödemeler kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacak, taksi renk ve tasarımı yolcuların dijital taksileri ayırt edebileceği şekilde yapılacak.

GÜVENLİK BÖLMESİ YAPILACAK

Tepe lambası bulunmayacak, içerisinde de güvenlik bölmesi bulunacak. Taksimetresi bulunacak araçların plakası T harfli olacak, satışları da süresiz ve gerçek kişilere olacak. İhalede taksi çalıştırma ruhsatına uygun kişiler bu satışa dahil olabilecek.