28 Yılla Aranıyordu, Tamircide Yakalandı

Hakkında 28 yılı aşkın hapis cezası bulunan zanlı, saklandığı tamirci dükkanında yakalandı.

28 Yılla Aranıyordu, Tamircide Yakalandı

28 yıl 2 ay 7 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, saklandığı tamirci dükkanında İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı özel ekipler, 9 Eylül günü yaptığı çalışmada, aranan D.O. adlı şahsın bir tamirci dükkanında saklandığını belirledi. Zanlıyı kıskıvrak yakalayan ekipler tarafından yapılan sorguda D.O.'nun 'Konutta yağma, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek' suçlarından kaydı olduğu, 'konutta yağma' suçundan '28 yıl 2 ay 7 gün' kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

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