Devrilen Tırın Sürücüsü Öldü

Konya Karapınar'da çekicinin devrilmesi sonucu sürücü Ali Güner hayatını kaybetti. Tırın dorsesindeki domatesler yola saçılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen Tırın Sürücüsü Öldü

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Devlet Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Güner’in (54) kullandığı 07 AJM 447 plakalı çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Ali Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Güner’in cenazesi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tırın dorsesinde yüklü olan domatesler ise yola saçıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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