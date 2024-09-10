Yok Artık! Tost Makinesine Gizlenmiş Esrar Bulundu

Samsun'da bir aracı durduran jandarma ekipleri, tost makinesi içine gizlenmiş 2 kilo toz esrar buldu. Tost makinesinin içini söken jandarma ekipleri gizlenmiş 2 kilo toz esrar elde etmesinin ardından, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Yok Artık! Tost Makinesine Gizlenmiş Esrar Bulundu

Samsun'da bir aracın bagajındaki tost makinesi içine gizlenmiş 2 kilo toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, H.G. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde temin edeceği bilgisine ulaşıldı.

Yok Artık! Tost Makinesine Gizlenmiş Esrar Bulundu - Resim : 1

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ondokuzmayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde yapılan takip sonucu söz konusu araç ele geçirildi.

Yok Artık! Tost Makinesine Gizlenmiş Esrar Bulundu - Resim : 2

Aracın bagajında bulunan tost makinesinin içini söken jandarma ekipleri gizlenmiş 2 kilo toz esrar elde etti. Olayla ilgili H.G. gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 140 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 10 adet sentetik hap, 2 adet esrar izmariti, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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