Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Eylem Tok ve katil oğlu Cihantimur Tok'un ABD'de yakalandığı belirtildi. Adalet Bakanı Tunç, firari anne-oğul için "İade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya sebebiyet veren oğlu Cihantimur Tok'un ABD'de yakalandığını açıklamıştı.

Yılmaz Tunç, açıklamasında"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Firari anne ve oğul hakkında yakalanması için kırmızı bülten de çıkarılmıştı.

﻿Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten kararı!﻿Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten kararı!Gündem

Kaynak: ANKA

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