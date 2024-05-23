﻿Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten kararı!

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaynak: İHA