Datça'da denizden 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Aşırı sıcaklar nedeniyle Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren 3 kişi, hayatını kaybetti. Datça'da sudan çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde aşırı sıcaklarda denizde hayatını kaybedenler üzüntü yarattı.
İskele Mahallesi Liman mevkisinde deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin 41 yaşındaki Necati Büyükkaya olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Yaka Mahallesi Palamutbükü sahili ile İskele Mahallesi Kargı mevkisinde denize giren Orhan Zagra (62) ve İbrahim Adanır (80), denizde fenalaştı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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