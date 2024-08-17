Evli Çifti Kaza Ayırdı! 50 Metrelik Uçuruma Yuvarlandılar

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Demirören Mahallesi sınırlarında trafik kazası meydana geldi. Ayhan Koca idaresindeki kamyonet, geri geri gelen araca çarpmamak için manevra yaptı. Kamyonet bu sırada arkasından gelen Ş.A. yönetimindeki otomobile çarpıp yoldan çıktı.

Kamyonetin yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanması sonucu sürücü Koca olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Ayşe Koca ise yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA