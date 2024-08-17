Evli Çifti Kaza Ayırdı! 50 Metrelik Uçuruma Yuvarlandılar

Mersin'de otomobile çarpıp yoldan çıkan kamyonet yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonetin sürücüsü öldü, eşi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Evli Çifti Kaza Ayırdı! 50 Metrelik Uçuruma Yuvarlandılar

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Demirören Mahallesi sınırlarında trafik kazası meydana geldi. Ayhan Koca idaresindeki kamyonet, geri geri gelen araca çarpmamak için manevra yaptı. Kamyonet bu sırada arkasından gelen Ş.A. yönetimindeki otomobile çarpıp yoldan çıktı.

Kamyonetin yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanması sonucu sürücü Koca olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Ayşe Koca ise yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan’da Feci Kaza! Otomobiller Birbirine Girdi: 3 Ölü, 4 YaralıErzincan’da Feci Kaza! Otomobiller Birbirine Girdi: 3 Ölü, 4 YaralıGüncel

Motosikletlinin Feci Ölümü! Taksiye Çarpıp Yola SavrulduMotosikletlinin Feci Ölümü! Taksiye Çarpıp Yola SavrulduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Mersin
Son Güncelleme:
Erzincan’da Feci Kaza! Otomobiller Birbirine Girdi: 3 Ölü, 4 Yaralı Erzincan’da Feci Kaza! 3 Ölü, 4 Yaralı
Mardin'de Panik Dolu Anlar: Kazı Sırasında Bomba Düzeneği Bulundu Mardin'de Panik Dolu Anlar: Kazı Sırasında Bomba Düzeneği Bulundu
Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak
Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
TRT'deki Spiker Kavgasında Yeni Perde: Hande Baladın ve Melissa Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı Hande ve Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı
İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek? Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?