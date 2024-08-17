Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Deneyimli sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı'nın X hesabından açıklama yapan oğlu Kerem Kürşat Yazıcı, annesinin 2 gündür yoğun bakımda olduğunu ve kan ihtiyacını olduğunu belirterek yardım istedi.

Kerem Kürşat Yazıcı, Twitter'dan hesabından şu mesajı yayınladı:

"İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için' olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var."