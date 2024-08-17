Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kerem Kürşat Yazıcı, annesinin kan ihtiyacı olduğunu söyledi.
Deneyimli sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı'nın X hesabından açıklama yapan oğlu Kerem Kürşat Yazıcı, annesinin 2 gündür yoğun bakımda olduğunu ve kan ihtiyacını olduğunu belirterek yardım istedi.
Kerem Kürşat Yazıcı, Twitter'dan hesabından şu mesajı yayınladı:
"İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için' olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var."
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