Erzincan’da Feci Kaza! Otomobiller Birbirine Girdi: 3 Ölü, 4 Yaralı

Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında bugün saat 11. 00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Konya’ya giden 04 AY 780 plakalı otomobil ile 34 AJA 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada 3 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA