Erzincan’da Feci Kaza! Otomobiller Birbirine Girdi: 3 Ölü, 4 Yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Erzincan’da Feci Kaza! Otomobiller Birbirine Girdi: 3 Ölü, 4 Yaralı

Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında bugün saat 11. 00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Konya’ya giden 04 AY 780 plakalı otomobil ile 34 AJA 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada 3 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzincan
Son Güncelleme:
Mardin'de Panik Dolu Anlar: Kazı Sırasında Bomba Düzeneği Bulundu Mardin'de Panik Dolu Anlar: Kazı Sırasında Bomba Düzeneği Bulundu
Motosikletlinin Feci Ölümü! Taksiye Çarpıp Yola Savruldu Motosikletlinin Feci Ölümü! Taksiye Çarpıp Yola Savruldu
Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor
Parayı Yönetmesini İyi Bilen 4 Burç Açıklandı! Başarı Potansiyelleri Fazla Parayı Yönetmesini İyi Bilen 4 Burç Açıklandı! Başarı Potansiyelleri Fazla
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
TRT'deki Spiker Kavgasında Yeni Perde: Hande Baladın ve Melissa Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı Hande ve Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı
İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek? Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?