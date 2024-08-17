Motosikletlinin Feci Ölümü! Taksiye Çarpıp Yola Savruldu

Antalya'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bu sabah saat 08.00 sıralarında motosiklet ile taksi çarpıştı.

Antalya istikametine seyir halinde olan Mert Yücel'in (23) idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hasan D.'nin (51) kullandığı ticari taksiye çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontroller de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ticari takside bulunan sürücü ve yabancı uyruklu 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel'in cansız bedeni savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

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