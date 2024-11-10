Ev Sahibini Böyle Öldürdü, Görüntüler Ortaya Çıktı

Ankara’nın Sincan ilçesinde ev sahibini öldüren kiracının pompalı tüfek ile cinayeti işlediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Katil zanlısını taksicinin dikkati yakalattı.

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Ev Sahibini Böyle Öldürdü, Görüntüler Ortaya Çıktı

Olay, Sincan’ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.40 sıralarında ev sahibi Ö.Y., otomobilinin koltuğundayken kiracısı M.E.D. tarafından kendisine ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.Y. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ev Sahibini Böyle Öldürdü, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

TAKSİCİNİN DİKKATİ YAKALATTI

Ardından M.E.D. olay yerinden 100 ila 200 metre uzaklıkta bulunan taksi durağına gitti. M.E.D., burada sadece 2 saatliğine bir rica üzerine taksiye çıkmayı kabul eden Yasin Ceylan’ın arabasına bindi. Eski bir asker ve terör gazisi olan Yasin Ceylan, arabanın arka koltuğuna binen M.E.D.’nin yanında taşıdığı pompalı silahı gördü. M.E.D.’nin ’sür’ komutundan sonra Ceylan, şüphelenerek seyir halinde iken polis noktası aramaya başladı.

Ev Sahibini Böyle Öldürdü, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 2

POLİS NOKTASINA SÜRDÜ

Soğukkanlılığını koruyan Ceylan, Sincan’da gördüğü bir polis noktasına yaklaştı. M.E.D polisleri görmesinin ardından silahına davrandı fakat Ceylan koluyla şahsa müdahale etti. Bu sırada arabasının camlarını açan Ceylan, emniyet güçlerine doğru ’polis gel’ diyerek bağırdı. Ekipler, bunun üzerine M.E.D.’yi olay yerinde gözaltına aldı.

M.E.D.‘nin Ö.Y.’ye pompalı tüfek ile ateş ettiği görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev Sahibini Böyle Öldürdü, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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