Bir Kenti Karıştıran 10 Kasım Pankartı: Tepki Yağdı, AKP'li Belediye Apar Topar Kaldırdı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86’ıncı yılında tüm yurtta saygıyla anılırken Çanakkale’nin Gelibolu Belediyesi’nin astığı 10 Kasım pankartı tepki çekti. Pankart tepkilerin ardından kaldırıldı.

Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım’da astığı pankartta Atatürk’ün fotoğrafının demir parmaklıkların ardında izlenimi yaratması vatandaşların tepkisini çekti. Pankart apar topar kaldırılırken, yerine Atatürklü Türk bayrağı asıldı.

Gelen tepkilerin ardından 10 Kasım pankartını kaldıran belediye, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fikirlerinden, görüşlerinden bir an bile sapmadığımız büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, aziz hatırasını yaşatmak adına Belediyemizce hazırlatılıp asılan 10 Kasım afişlerinin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğu görüldüğü andan itibaren ekiplerimizce asıldıkları yerlerden sökülmeleri sağlanmıştır. Bu yapılan hata üzerinden Atatürk'e bağlılığımızı sorgulayarak buradan siyasi malzeme çıkarmak ve gündeme gelebilme çabasıyla kamuoyunu kötü anlamda yönlendirmeye çalışan kişi ve toplulukları esefle kınıyoruz.”

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI DA TEPKİ ÇEKTİ

Gelibolu Belediyesi’nin konuya ilişkin açıklaması, CHP Gelibolu İlçe Örgütü tarafından eleştirilirken, "Teknik hata, afişler Gelibolu'nun her köşesine asılıp, toplumsal tepki geldiği zaman değil, afişlerin basımı esnasında fark edilir. Kaldı ki afiş bastırma konusundaki bu manidar ‘hata’ mevcut yönetimin ilk hatası da değildir" denildi.