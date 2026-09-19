'Ev Gidiyor' Çığlığıyla Uyandılar: Rize'de Altındaki Toprak Kopan Evde Can Pazarı

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Doğu Karadeniz genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden kuvvetli sağanak yağış, bölgede hayatı adeta felç etti. Yağışların en çok vurduğu noktalardan biri olan Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir doğal afet yaşandı.

Aşırı yağışlar sebebiyle yumuşayan dik yamaçta meydana gelen heyelana bağlı olarak tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi büyük bir gürültüyle koptu. Heyelan, yamaç üzerinde kurulu bulunan Şimşek ailesine ait 3 katlı binanın alt zeminini tamamen boşalttı. Binanın temeli altındaki toprağın gitmesiyle yapı havada askıda kalırken, içeride uyuyan aile fertleri ölümle burun buruna geldi.

'EŞİM CAMDAN BAKINCA DEHŞETİ FARK ETTİ'

Sabahın erken saatlerinde çay hasadı yapmak için uyanan Şimşek ailesi, pencereden dışarı baktıklarında hayatlarının şokunu yaşadı. Dehşet anlarını anlatan Ayşe Şimşek, çocuklarını alarak evden nasıl kaçtıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Sabah saat 05.00-05.30 sularıydı. Eşim çay biçmeye gitmek için kalkmıştı. Çocukların üzerini örttükten sonra dışarıdaki yağmura bakmak için camdan başını uzattı. Toprağın büyük bir hızla aşağıya doğru kaydığını görünce hemen yanıma gelip panikle 'Ev gidiyor' diye beni kaldırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık, çocukları alelacele yataklarından alıp can havliyle kendimizi dışarı attık."

'EVİN ALTI TAMAMEN KOPMUŞ'

Olay anında yaylada olan ve acı haberi alır almaz Merkez Mahallesi'ne koşan ev sahibi Fatma Şimşek ise karşılaştığı manzarayla sarsıldığını belirterek, "Dün akşam burada çok büyük bir afet oldu. Evin altı tamamen kopmuş, oğlum haber verdiğinde şok oldum" dedi.

AFAD EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk teknik incelemeyi yapan AFAD uzmanları, binanın temelinde içeriye doğru yapısal bir çökme olmadığını tespit etti. Yağışın devam etmesi nedeniyle zeminin daha fazla yumuşayıp zarar görmemesi adına kopan heyelan alanına geçici bir önlem olarak dev brandalar serildi.

Şu an için resmi bir tahliye kararının verilmediği binada, hava şartları normale döndüğünde ekipler tarafından daha kapsamlı bir zemin ve teknik inceleme yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA