Esnaftan Vatandaşa Çay İsyanı! Cama Uyarı Yazısı Astı, ‘İşe de Yaradı’

Osmaniye'de bir çay ocağı işletmecisi, çay içip ödeme yapmadan giden müşterilerden bıkarak camına çarpıcı bir uyarı yazısı astı. Yazıda ise, "Kimse yanındakine güvenip çay içmesin, herkes içtiği çayın parasını versin” ifadelerine yer verdi.

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Osmaniye’de uzun yıllardır çay ocağı işleten bir esnaf, çay içip parasını ödemeden çıkan müşterilerden bunaldı. Özellikle oyun oynayanların yanına oturup ücret ödemeden çay içenlerin sayısındaki artış sonrası, işletmenin camına bir uyarı yazısı asma ihtiyacı duydu. Camdaki yazıda, “Kimse yanındakine güvenip çay içmesin, herkes içtiği çayın parasını versin” ifadesi dikkat çekti.

Esnaftan Vatandaşa Çay İsyanı! Cama Uyarı Yazısı Astı, ‘İşe de Yaradı’ - Resim : 1

'PARA ÖDEMEDEN ÇEKİP GİDİYORLAR'

Düzenli müşterilerden biri yaşananlara ilişkin şunları dile getirdi: “Her gün buraya geliyorum. Kendisi bizim hemşehri oluyor. İki kişi tavla oynuyor, sonra başlarına on kişi birikiyor. Gürültü yapıyorlar, buradakileri rahatsız ediyorlar. Çay parasını ödemeden çekip gidiyorlar. Esnaf da şikayetçi, bu konuda muzdarip. Çoğu çay parası vermeden gidiyor.”

Esnaftan Vatandaşa Çay İsyanı! Cama Uyarı Yazısı Astı, ‘İşe de Yaradı’ - Resim : 2

'YAZI İŞE YARADI'

Yazının asılmasının ardından bazı müşterilerde olumlu yönde fark oluştuğunu belirten başka bir kişi ise şöyle konuştu: “Çay ocağında oyun oynuyorlar. Kimisi diyor ki ‘Benim hesabım şöyleydi, benim hesabım böyleydi.’ Birbirleriyle net olarak anlaşamıyorlar. Sadece çay yüzünden, oyunlarla ilgili böyle sorunlar yaşanıyor. Para ödemeden gidiyorlar. Adam dört tane çay içiyor, bir tanesini öderse ödüyor. Diğerleri başka hesap ödüyor mu, ödemiyor mu belli değil. Yanındakine güveniyor, içip içip gidiyorlar. İş yeri sahibi de bu yazıyı yazmak zorunda kaldı. Yoksa normalde böyle bir şey olmazdı ama mecbur kaldı. Yazı tabii ki işe yaradı.”

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Kaynak: ANKA

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Osmaniye
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