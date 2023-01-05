Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep, Beykoz'da polislerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Çep'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 4 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı.

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Doğukan Çep'in Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Çep otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Çep yakalandı. Gözaltına alınan Doğukan Çep'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep yakalandı - Resim : 2

"Dodo" lakaplı Doğukan Çep, İstanbul Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 30'u aşkın suçtan 35 yıl hapis cezası almasına rağmen 4 yılı aşkın süredir firardaydı ve yakalanamıyordu. 

Çep'in firari olduğu dönemde Gürcistan'da olduğu ileri sürülmüştü.

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