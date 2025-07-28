Eski Tip Ehliyetler İçin Zaman Daralıyor! Son 3 Gün... Yapmayan 7 Bin TL Ödeyecek

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz’da sona eriyor. Bu tarihe kadar 15 TL’ye değiştirilebilen belgeler, sonrasında 7.438 TL’ye mal olacak. Vatandaşlar işlemlerini tüm nüfus müdürlüklerinden tamamlayabiliyor.

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Eski Tip Ehliyetler İçin Zaman Daralıyor! Son 3 Gün... Yapmayan 7 Bin TL Ödeyecek
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen vatandaşları uyardı. Açıklamada, belgelerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

15 TL'DEN 7.438 TL'YE ÇIKACAK

Vatandaşlar, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alarak eski tip ehliyetlerini yeni sürücü belgeleriyle değiştirebilecek. Bu işlemi son güne bırakmadan tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı. Belirtilen tarihe kadar başvuru yapanlar yalnızca 15 TL ücret ödeyerek yeni ehliyetlerini alabilecek. Ancak 31 Temmuz’dan sonra bu ücretin 7.438 TL’ye çıkacağı belirtildi.

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içinde vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu süreçte araç kullanacaklar, e-Devlet’ten ya da müdürlüklerden alınabilecek geçici ehliyet belgesinden faydalanabiliyor.

Yetkililer, işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini belirterek, yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşlara bir an önce başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

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Kaynak: ANKA

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