ÖTV Düzenlemesi Sonrası Ticaret Bakanlığı’ndan Otomotiv Sektörüne Yakın Mercek! Fahiş Fiyatlar Takibe Alındı

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Motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında basın açıklaması yayımlayan Ticaret Bakanlığı, yeni ÖTV oranları artışları sonrasında fiyat değişimlerini yakın takibe aldığını belirti.

Yapılan açıklamada “Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta, gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır” denildi.

'PARA CEZALARI UYGULANMAKTA'

Denetimlerin ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulayan Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ÖTV oranlarında yapılan yeni düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimleri Bakanlığımızca yakından izlenmektedir. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta, gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır. Bakanlık olarak motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin hayata geçirdiğimiz tüm düzenlemeler, kayıt dışılığın azaltılması, tüketicinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması amaçlarına yönelik olarak büyük bir kararlılıkla uygulanmaktadır.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI HATIRLATMASI

Açıklamada, ayrıca yasal düzenlemeler uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebildiği ve bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışının ticari faaliyet olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, kayıt dışı taşıt ticaretinin önüne geçmek amacıyla vatandaşların kullanımına sunulan e-Devlet tabanlı ihbar modülüyle yetki belgesiz faaliyet gösteren kişi ve işletmeleri şikayet etmenin mümkün hale geldiği belirtildi.

STOKÇULUK İLE MÜCADELE

Açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde artan manipülatif fiyat hareketleri ve stokçuluk gibi piyasa bozucu uygulamalara karşı Bakanlıkça hayata geçirilen 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması ile ilan fiyatı kısıtlaması uygulamalarıyla sektördeki aşırı fiyat artışlarının ve haksız kazançların önüne geçildiği hatırlatıldı.

'31 BAYİNİN BELGELERİ İPTAL EDİLDİ'

Açıklamada, "Ayrıca taşıt satışından kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edilmiştir. Bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklanmıştır” denildi.

'İLAN VERİLEBİLECEK'

Tüketicilerin korunması ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla ilan platformlarına kimlik doğrulama yükümlülüğü getirildiği ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) devreye alındığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Bu sistemle kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan vermesi önlenmiş, yetki belgesiz galerilerin ilan açmasının önüne geçilmiştir. Artık yalnızca aracın sahibi, ikinci derece akrabaları, eşi veya yetki belgeli işletmelerce ilan verilebilecektir. Yetkilendirme işlemleri vatandaşlarımız tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen her türlü düzenleyici tedbir ve denetim bundan sonra da aynı ciddiyetle sürdürülecektir.